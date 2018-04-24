「重啟核四」？ 李應元批馬發言輕率

2018-04-24

〔記者楊綿傑／台北報導〕前總統馬英九日前在公開場合指出，若重啟核四就沒有深澳電廠問題，環保署長李應元更為此建議公投、還賭上烏紗帽。李應元昨於立院受訪時批評，馬前總統發言輕率，他個人負政治責任是簡單的事，但他必須提醒，二○一一年發生的日本三一一福島核災損傷迄今都還在善後，核子災變絕對不能在台灣發生。

李應元表示，主題不在下台的問題，而在更高階的馬前總統說「核四啟動不就沒有深澳問題」，他要提醒大家，不要忘了日本天皇為了三一一福島核災跪下來、不要忘了福島二百多公里的民眾都沒有水喝，必須排隊買水，且生命財產死傷都還在善後，核子災變絕對不能發生。

李應元認為，馬前總統講得過於輕率，就他個人來說，負起政治責任是最簡單的事，重點是嚴肅的議題應該慎重面對。

至於深澳電廠公投的問題，李應元說，其實這跟環保署是沒有關係，環保署已經就環評程序的完整性、公正性、周延性、充分性，讓各利害團體都一起討論，沒有一屆環評沒有出現爭議性案件，所以後續還有很多補救的機制，包括訴願、行政訴訟等。

對於有些擁核的聲音又出現，李應元說，公投是民眾的權利，且選項也不是只有一個，現在提出的是以馬前總統、朱立倫市長為代表，但他們應該了解能源問題是全國性議題，要多元性、分散性。