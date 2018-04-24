京元電銅鑼三廠動土 擔心缺電隱憂

2018-04-24

〔記者鄭名翔、洪友芳／綜合報導〕繼半導體封測大廠日月光四月初斥資約新台幣一二五億元，在高雄楠梓加工區第二園區興建Ｋ廿五廠房後，另一封測大廠京元電昨舉行苗栗縣銅鑼三廠動土典禮，預計投資百億元的新廠房總面積一萬六千多坪，預計於二○二○年第一季完工啟用，屆時可望增聘千名員工。董事長李金恭在典禮上透露台灣缺電隱憂，呼籲政府須提供穩定電力，才能讓企業無後顧之憂。

京元電在銅鑼廠區內已建有兩座廠房，第三期廠房規劃為地下一層、地上五層的ＲＣ結構建築，單層面積約為二千七百坪，總樓地板面積約一萬六千坪；銅鑼廠區主要是以自行發展的測試設備為主，業務涵蓋中、低階邏輯和混合訊號晶片、ＣＩＳ感測元件、加速度器／陀螺儀等微機電元件、面板驅動ＩＣ等產品；新建廠房依不同測試平台，預計可增設八百到一千台測試設備。

李金恭表示，目前京元電全球共九千多名員工，光苗栗縣就有六千多名員工，銅鑼三廠完工啟用可再增聘千名員工，後續也將增建銅鑼四廠，規模比照竹南廠區，並持續秉持立足苗栗、深耕台灣、放眼全球的經營信念。

李金恭說，美中貿易戰就像兩個大人在吵架，大多數人只會站在旁邊看，並密切觀察後續發展，京元電因客戶分散度較高，最大客戶比重不超過兩成，至今尚未受到衝擊。

但他最擔心的是電力問題，呼籲政府應積極加強電力建設，提供產業、民生穩定電力，如此一來，企業才願意持續深耕台灣；京元電不單需要穩定的電力供應，如何節電，也會是努力的目標。