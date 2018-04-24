供電、匯率雙穩 科技業最在意

2018-04-24

科學園區公會理事長沈國榮︰

不能只靠才剛開始的風電

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣科學工業園區公會理事長沈國榮昨表示，希望政府積極重視產業界面臨「五缺」問題，尤其是電的問題最為迫切，希望政府加緊腳步，努力改善，不能只靠風電，風電才剛開始而已；他還說，匯率也讓業者「痛得要命」，近來不是不叫、而是叫了也沒用。

台幣強升 業者「痛得要命」

沈國榮昨出席京元電銅鑼三廠動土典禮。他指出，美中貿易戰開打，像兩隻大象在打架，很多人擔心「我們會不會被踢到？」但台灣科技業者最在意的是供電與匯率穩定。

他說，科學園區近幾年雖受到國際上更嚴苛競爭，但最害怕是台幣一直強勢升值，近來很多業者跟他說，「台積電董事長張忠謀、上銀董事長卓永財，過去對匯率老是哀哀叫，但現在怎都不叫了？」其實，不是不叫，而是叫了也沒用，匯率還是讓大家「痛得要命」，業界已認命，與其在那邊叫，不如反躬自省，好好提升自己的生產效率及改善製程、提升良率。

沈國榮認為，台灣有這麼多堅強的企業，尤其是半導體業更讓各地的人才來到台灣，可以看到政府也做了一些改變，像是新南進國家新來的人才有不斷增加趨勢，尤其是印度來的博士在台灣落地生根陸續增多，很多國際級的大公司也都把研發中心設立在台灣。

他說，但所有企業關心的五缺問題，電的問題才是最為迫切的，不能只靠風電，畢竟風電才剛開始；至於水的問題，可以透過北水南調等方式解決；山坡地回饋金、老舊工業區容積率問題，政府也加以放寬。

竹科業者指出，晶片在生產過程中，一旦發生斷電，生產線上所有晶圓可能全部都要報廢；因晶片生產需要超淨生產環境，維持超淨環境需要消耗大量電力，一旦停電就可能會被污染；且生產設備的斷電將會帶來更大損失，以高精密的光刻機產線為例，發生斷電、再重啟，損失是動輒千萬美元以上，若是機台數多、損失更是驚人。