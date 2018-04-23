新口服抗氧化劑 助老化血管回春

2018-04-23

〔編譯孫宇青、記者林惠琴／綜合報導〕美國科羅拉多大學柏德分校（University of Colorado Boulder）的研究團隊，近期針對以粒線體為標靶的抗氧化劑「MitoQ」，進行首次人體臨床實驗，發現身體健康年長者的血流顯著增加，血管功能等同「回春」十五至二十年，證明此種作為保健食品的抗氧化劑，對降低心血管疾病風險有所助益。這項成果已刊登在美國心臟協會（ＡＨＡ）的《高血壓》（Hypertension）期刊。

美人體實驗 降低粒線體氧化壓力

科大柏德分校綜合生理系的「老化實驗室」指出，醫學界視為「細胞發電站」的粒線體，是體內合成能量傳遞分子「三磷酸腺苷（ＡＴＰ）」的主要場所，但其作用過程會產生活性極強的「自由基」，易與體內物質發生氧化反應，破壞細胞正常功能。人體自行「抗氧化」的能力，也會隨著老化而衰退，血管硬化就是其中一種現象。

血管功能 等同「回春」15至20年

在美國國家衛生研究院（ＮＩＨ）資助下，該實驗室徵求二十名年齡介於六十至七十九歲的長者，分成兩組各十人，進行抗氧化劑「MitoQ」是否協助人體「抗氧化」的對照實驗。MitoQ為活性高的「輔酶Q10」物質，可降低體內粒線體的氧化壓力。其中一組每天服用二十毫克的MitoQ，另一組則服用替代藥丸，為期六週。

第一階段結束後，團隊檢視兩組人士血流增加、動脈擴張的程度，初步記錄其血管內皮細胞的狀態。經過兩週「藥品洗除期」後，兩組再交換接受六週實驗，結果也與初階相同。研究主筆、實驗室主任席爾斯（Doug Seals）和博士後研究員羅斯曼（Matthew Rossman）發現，服用MitoQ抗氧化劑的組別，血流增加及動脈擴張的程度提升四十二％，約等同血管「年齡」回春十五至二十歲。

醫師：試驗樣本少 生病仍應吃藥

團隊指出，粒線體氧化壓力減輕，是血管功能提升的主因，若上述改善得以持續，心血管疾病的發生率可望下降約十三％。該團隊之後將擴大實驗規模，進一步驗證這項成果。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部醫師王宗道表示，光是抗氧化就可讓血管回春有點太誇張，許多人都以為多吃抗氧化食品有助改善動脈硬化指數，就可遠離心肌梗塞等心血管疾病或腦血管疾病，但其實在大型實驗一直未證實抗氧化與降低這些疾病顯著相關；就科學證據來說，目前僅控制血壓、血糖以及降低膽固醇，被證實可減少心血管、腦血管疾病發生。

王宗道指出，健康食品的人體試驗對象僅約數十人，屬小規模，相對於藥物至少五千人以上實證，實在差很多，他呼籲生病民眾要正常服藥以利控制病況，如只吃健康食品、不吃藥，恐是本末倒置。

衛福部食藥署則強調，國內健康食品不可指涉改善單一器官功能，例如對心臟、血管好，也不可誇張療效，目前與心血管有關功效僅能提「調節血脂」、「輔助調節血壓」等，若未依規定恐違食安法。