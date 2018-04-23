司法話題》網路判決書一堆「□」 司院斥資改善系統

2018-04-23

〔記者吳政峰／台北報導〕司法文書系統老舊，跟不上行政部門腳步，連電腦字碼都還在使用早期的大五碼（Big5），造成只要是大五碼內沒有的字，就會以「□」或亂碼的形式顯示，這也是網路判決書內一堆「□」的原因。司法院屢接到民眾抱怨，擬編列五千萬元預算改善，把大五碼改為字數較多的萬國碼（Unicode），預計分兩年執行轉碼作業，徹底解決問題。

將分兩年編列五千萬元處理

大五碼是資策會設計的中文共通內碼，一九八三年公告，曾廣受正體漢字使用者青睞，但因僅收錄一萬三○六○個常見漢字，不敷使用，行政機關近年多已改為字數高達十萬字的萬國碼，司法機關則因預算不足，裹足不前。

惟近年來當事人已習慣上網看判決，如內文艱澀又一堆「□」，根本就是難以理解的「天書」，連法院內部人員都譏「超掉漆」，司法院為雪恥，決分兩年編五千萬元處理，減少與民眾的隔閡，並拉近與其他行政機關的距離。

大五碼改為字數較多萬國碼

司法院表示，最常出現「□」的是人名與地名，因早期民眾取名很隨興，不少為罕見字，未收錄在大五碼內，只能透過造字因應；另國字大寫「叄」也未收錄在大五碼中，造成被判刑叄月的當事人，只會看到「判刑『□』月」，非常困擾。

司法院指出，轉碼到萬國碼六．○後，將與戶政機關接軌，只要是康熙字典有的字，司法系統就會有，一旦完成這項「壯舉」，除可更加便民，在與其他機關交換電子公文時，也不會出現不知所云的尷尬情況。