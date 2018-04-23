司法話題》大數據分析緝毒 毒品資料庫建功

2018-04-23

〔記者張文川／台北報導〕檢警今年春節前夕發動的「安居緝毒專案」，一舉查獲逾四公噸毒品，創歷來單一緝毒專案的最大查獲量新高，鮮為人知的是，幕後最大功臣是建置僅一年多的「全國毒品資料庫」，透過「大數據」分析，標定毒品人口往來密集的社區毒窟，先標定、再行動，造就這波掃毒大捷，而隨著更新輸入的資料，資料庫愈見完整、強大，預計今年底前完成毒品人口大普查，架構完整的毒品人際脈絡網，描繪全國真實毒品人口圖像。

近一年運轉 藥頭標定更為精準

高檢署建置全國毒品資料庫，透過持續密集的掃毒行動，以「人」為核心，進行全國「毒品人口大普查」，去年五月起接連發動十波掃毒專案，所有嫌犯移送至地檢署時，資料同步鍵入資料庫，舉凡地址、電話、車號、毒品種類、上下游關係等，目標是在一年半內掃出全國毒品人口黑數。

高檢署最新統計，全國毒品資料庫查詢系統，至今年二月底已使用四萬六七五○次，清查五十四萬個門號、六七○二萬餘筆通聯紀錄，調查人數達一五九萬人，案件數達一○一萬件，查詢的車輛資料也達一萬八千多輛，檢、警、調、憲、海巡、海關六大情治單位，已越來越習於運用毒品資料庫加速辦案效率。

提升掃毒效率 形成反毒防護網

經過將近一年運轉，毒品人口的各式資訊持續輸入資料庫，資料愈多，訊息將愈準確，近期掃毒發揮愈來愈強大的功效，標定的「藥頭」準確率比往年更為精準，透過毒品人口彼此之間聯繫交往的樹狀圖、雀屏圖，勾勒出毒品犯罪圖像，從而標定藥頭與施用者，大幅提升打擊毒品的準確度與效率，並進行跨區整合，形成一面反毒防護網。

毒品資料庫透過網絡自動追蹤，隨時分析毒品風險人口與上下游結構，反映出毒品熱區與「毒情」變化，不定時發動查緝，透過平台提供情資，做為第一線辦案情資。

毒品資料庫這個預判、警示、分析毒品流動的最有力武器，在今年春節前夕發動的「安居專案」發揮威力，由毒資庫研判標定的社區毒窟發動掃蕩，一舉查獲逾四公噸毒品，查獲量破新高，高檢署檢察長王添盛說，未來隨著資料庫資料愈多，毒品交易將更無所遁形。

高檢署全國毒品資料庫負責檢察官王捷拓表示，新世代反毒策略短期目標是在一年半內，透過密集緝毒，逼出所有毒品人口，建立毒品人口資料庫，掌握毒品黑數，將毒品趕出社區大樓，收押藥頭、阻絕毒品貨源。

王捷拓說，中期目標是透過科學分析，溯源追查毒品來源與流向，建立全國反毒網，讓毒品人口不再新增，進而逐步下降；長期目標是與衛福部配套合作，建立協助毒癮者戒毒機制，以減少毒品人口。