大巨蛋去留 姚：公投決定

2018-04-23

〔記者郭安家、彭琬馨／台北報導〕爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智昨發起「機蛋大遊行」（訴求松山機場遷建、與遠雄解除大巨蛋合約），眾人高喊「台北柯文哲下台」、「民進黨自提市長參選人」；姚文智表示，如果當選要發起公投，讓人民決定是否要拆掉大巨蛋。

機蛋大遊行 逾八成黨籍議員到場

「四二二機蛋大遊行」昨下午吸引眾多民眾參與，現場販售的五千件螢光綠上衣（每件售價一百元）在十分鐘內銷售一空，主辦單位宣布參與遊行人數有三萬人。

前柯市府秘書長 蘇麗瓊也現身

由於民進黨將與廿六位黨籍北市議員（扣除童仲彥）座談、假投票調查是否自提市長參選人，這場遊行的議員出席率格外受矚目，共有廿二位議員到場、等於有八成四出席；議員高嘉瑜、王威中、林世宗及初選落敗無法連任的黃向羣均未到場，北市府前秘書長、現任勞動部政次蘇麗瓊也低調現身。

此外，立委吳思瑤、羅致政、陳瑩等全程參與遊行，不過上次選舉力挺柯文哲的立委莊瑞雄，與前幾日公開發言指柯Ｐ已是民進黨大麻煩的立院黨團總召柯建銘則未出現。

姚文智表示，遊行主軸是「守護台灣價值、建設國家首都」，昨天從松山機場走到大巨蛋，也代表台北市的兩大問題，盼能透過這次的遊行，清楚傳遞給台北市民了解。

姚文智指出，若當選市長要發起公投，讓人民決定是否要拆掉大巨蛋，不管人民決定拆或不拆，他都有所準備；他有信心成為陳水扁以後最優秀的市長，他已經準備好了，就差黨中央提名。

由於網傳參加遊行可領五百元，昨天活動主持人余莓莓頻問與會者有領到五百嗎？現場「柯黑」名嘴也酸說，今天要去找柯文哲、市府市長室主任蔡壁如各拿二百五。

北市議員童仲彥昨晚於臉書張貼數張LINE截圖，指有柯文哲的網路義勇軍混入「0422遊行P2」LINE群組，有人發言指「點完名，結束後現領五百」、「在捷運出口等、三號。」據了解，跟誰領都有名字，且疑似由公關公司經手，他呼籲姚文智出面說明，且現場發多少衣服？有無構成賄選？