蘇侯首度強碰 輸人不輸陣

2018-04-23

〔記者陳心瑜／新北報導〕「王見王！」即將代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌、國民黨新北市長提名人侯友宜，兩人昨天晚上首度同台，參加雲林同鄉總會長暨理監事就職典禮，雖然刻意錯開到達時間，但後來敬酒時「強碰」，雙方人馬都拉高音量助陣，一方喊出「侯友宜凍蒜」、另一方高喊「蘇貞昌、衝衝衝」，比音量也拚氣勢，雙方的支持態勢不相上下。

雲林同鄉總會第九屆總會長暨理監事就職典禮，昨晚在新北市五股區的新北工商展覽館舉行，席開四百多桌、四千多人參加。

侯友宜約在六點半先抵達，原訂七點半離開，未料桌次太多，無法短時間內逐一敬完酒，且許多支持者爭相合影，因此和七點半抵達的蘇貞昌在敬酒時「強碰」，兩人在眾人的簇擁下「被推在一起」，雙方短暫握手致意、寒暄，但並沒有多談，一旁民眾直呼：「好難得，兩強同台！」

侯友宜以台語致詞，他表示母親將他取名「友宜」，他最欣賞雲林人的「重情、重義、重友誼」，請求雲林鄉親支持同樣是「庄腳囝仔」的他；國民黨雲林縣長參選人、立委張麗善也出席力挺。

蘇貞昌致詞時感謝雲林鄉親長期的支持，讓他當了兩屆台北縣長。他受訪時強調，活動會場新北工商展覽館就是他當年的建設成績，相信民眾會看得出來這是做事情的團隊，他當選後會讓新北市更有施政效率。