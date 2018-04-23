蘇週四拜會國民黨新北議長 侯：相信蔣議長會並肩作戰

2018-04-23

〔記者陳心瑜、何玉華／新北報導〕民進黨將徵召參選新北市長的蘇貞昌，將拜會國民黨籍新北市議長蔣根煌，媒體昨詢問國民黨新北市長參選人侯友宜是否擔心「被拔樁」？侯回應說，他和蔣已認識七年多，大家感情很好，老縣長蘇貞昌只是禮貌性拜訪，「一點都不擔心，相信蔣議長會跟我並肩作戰。」

蔣根煌表示，他過去擔任新莊市代表會主席，與當時的縣長蘇貞昌是好朋友，蘇貞昌廿六日主要是拜會民進黨團，順便和他見面，這是人之常情，與選舉拔樁無關，他身為黨員，會支持國民黨提名的人選。

蔣根煌：會支持黨提名人

侯友宜表示，新北市選戰已經是全國矚目的焦點，他不會懼戰，「我歡迎各路英雄好漢來參加新北市這場選戰。」

據了解，由於藍營部分人士對於侯友宜多年來很少參加黨務活動頗有微詞，甚至質疑他的「藍色忠誠度」，為化解藍營內部疑慮，侯友宜已調整步伐，四月十四日已在三重區參加黨務活動，和黨主席吳敦義同台造勢，日前也拜會前總統馬英九、前副總統連戰等黨內人士，並密集與國民黨籍的市議員召開聯合座談會，努力「固樁」藍營基本盤。

蘇貞昌即將拜會蔣根煌，蘇日前還讚揚新北市副市長李四川能力佳、人緣好，頗有「在藍營拔樁」的意味；多位國民黨新北市議員認為，蘇貞昌扎根新北多年，在地方上有許多老朋友很正常，新北市是國民黨唯一執政的都會區，相信藍營人士不會被見縫插針，黨內深知新北市有輸不得的壓力，絕非蘇可輕易拔樁。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，黨內就算有人有不同的聲音，但最後一定會「同心相忍為黨」，不會輕易動搖或被拔樁，就算過去有什麼人情，人情還一次，「該還的都還過了！」