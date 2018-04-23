拔樁？ 蘇週四拜會國民黨新北議長

2018-04-23

〔記者邱書昱、陳心瑜、何玉華／新北報導〕即將於二十五日獲民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌，緊接著將在隔天二十六日拜會國民黨籍的新北市議長蔣根煌。由於蔣在先前的藍營黨內初選支持周錫瑋，蘇貞昌的拜會讓人有「拔樁」聯想；對此，蘇昨天盛讚蔣是好議長，兩人是多年好友，「蔣議長很清楚，誰才能為新北市做事。」

對於拜訪蔣根煌是否「拔樁」？蘇貞昌笑答「沒有這回事」。他表示，早在蔣根煌擔任新莊市民代表時，兩人就認識了，蔣有自己的立場，他二十六日是拜會新北市議會民進黨團，基於禮貌性和多年的情誼，一定要第一個拜訪議長、看看老朋友。

媒體再追問，對於蔣根煌在藍營黨內初選時力挺周錫瑋的看法；蘇貞昌回應說，他們（國民黨）一本帳要自己算，「但蔣議長很清楚，誰才能為新北市做事。」蘇表示，他當台北縣長時，議長是國民黨籍的許再恩，也幫忙很大，好多經費都是議會不分黨派支持，現在的議長蔣根煌也一樣照顧議員，處事公道、為人講義氣。

對於國民黨批評總統府秘書長陳菊如果擔任蘇貞昌競選總部主委，將違反行政中立，有意要求陳菊到立法院報告；蘇貞昌受訪說，這是作秀，在馬英九擔任總統時，總統府秘書長廖了以也擔任胡志強參選台中市長的總督導，實在沒必要這樣扭曲。

另對外傳民進黨選對會召集人陳明文日前與前行政院長游錫堃通電話時用擴音，以致在場的人都聽到對話，讓游覺得不舒服；蘇貞昌表示，這是以訛傳訛，當時他因為沒帶手機，所以拜託陳明文和游錫堃連絡，是否開擴音他並不清楚，「但我和游院長講話沒有開擴音」，游是大器的人，很謝謝游在第一時間就在臉書發文，呼籲民進黨團結才能勝選，日後一定找時間當面請教、請託幫忙。