侯領軍 國民黨北台灣動了起來

2018-04-23

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨將推出前台北縣長蘇貞昌征戰新北市，對決國民黨提名的新北市長參選人侯友宜，兩黨重兵集結，新北頓時成為全國焦點，在台北市長藍營推不出「強棒」下，選情相對穩定的侯友宜被藍營內部視為「領頭羊」，外溢效應將對藍營北台灣，甚至全台選情產生一定影響。

已獲國民黨提名參選桃園市長的立委陳學聖表示，新北的選情和桃園的選情「攪起來了」，因為新北與桃園連結性很強，桃園有很多人在新北上班，侯友宜也做過桃園的警察局長，新北市政府團隊也在桃園服務過，有非常多交流。

陳學聖認為，侯友宜已帶動周遭縣市，連基隆、新竹都會影響到，都會完全串在一起，「北北基桃竹苗」將會串成非常大的戰區，未來勢必會聯合競選，相互支援。

不過，已獲國民黨提名參選彰化縣長的立委王惠美則認為，現在新北市人選出來有話題，才上新聞版面，但侯友宜是否會是全台選戰的領頭羊？目前還看不出來，要看後續黨部與侯結合的情況，看是否能以打全台選戰的格局來做而定。

民進黨重兵集結新北，國民黨組發會主委李哲華說，國民黨在新北市穩定領先，藍營策略是將選戰慢慢加溫至投票日，只有落後的一方才會有大動作，想把民調下降的趨勢止住，整體而言，國民黨對於新北市選情是有信心的。

李哲華表示，新北市是藍營目前唯一執政的六都，不只黨中央有不能丟的壓力，新北市長朱立倫要交棒，延續市政，也有很大的責任感，會竭盡所能。

黨中央：中台灣才是決戰點

李哲華指出，黨中央會成立自己的助選團，包含前總統馬英九、前副總統連戰、前台中市長胡志強等人都會全台走透透，到各縣市助選，但侯友宜畢竟自己是候選人，黨中央不會要求他到處去助選，但如果侯行有餘力、願意，中央也樂觀其成。

李哲華表示，黨中央認為中台灣才是決戰點，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市都很有機會，新北選情穩定，對藍營反而不是決戰點。