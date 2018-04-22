「#Me Too」遊行 上千人相挺

2018-04-22

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣首次響應「#Me Too」運動的大遊行，昨吸引上千民眾參與，其中包括曾受家暴及遭性侵害的受害人，所有人都戴上面具，透過繞行自由廣場一圈，喚起民眾的注意，遊行結束後全體參與者將面具脫下，高高拋向天空，象徵突破性別與性傷害的框架，把所有的枷鎖丟掉。

主辦單位勵馨基金會表示，台灣的「#Me Too」活動可說還沒有開始，希望以此活動為台灣性侵受害者發聲，也鼓勵受侵害者站出來，把高牆與藩籬推倒，更重要的是影響大眾，共同創造一個對性侵受害者更友善的環境，以邁向性別公義。