今機蛋大遊行 姚文智號召市民站出來

2018-04-22

〔記者蕭婷方／台北報導〕積極爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智今天發起「四二二機蛋大遊行」，號召群眾站出來表達對台北市長柯文哲市政成績的不滿；針對立院黨團總召柯建銘前天指柯文哲「已成民進黨大麻煩」，姚文智表示，終於有高層回心轉意，籲黨內應該儘速啟動初選機制自推候選人。

籲黨儘速初選 自推候選人

立委姚文智發起的「機蛋大遊行」，訴求要松山機場遷建、大巨蛋爭議市府應與遠雄解約，遊行主軸也加入「柯黑大遊行」，要求民進黨自提台北市長候選人。活動預計於今日下午一點半在松山機場旁的北市民權公園起點集合，隊伍沿民權東路四段、光復南北路行經大巨蛋，預計在三點抵達國父紀念館並舉行演講。

姚文智昨接受媒體訪問時，對於柯建銘指柯文哲為黨內大麻煩表示，終於有部分高層回心轉意。他認為，態勢很清楚，民進黨的支持者希望提自己的候選人，聲音越來越強烈「已經回不去了」，黨內應該儘速啟動初選機制。

大同區里長：黨提誰 我們就力挺

有不少市民收到民進黨北市議員發出的動員簡訊，希望支持者能用腳支持黨內自提候選人，也有民進黨籍里長今天將響應遊行活動。

大同區里長陳豐祥表示，上屆市長選舉，民進黨選擇禮讓柯文哲，「這次沒提沒意思」，希望黨中央能聽見基層聲音自推市長人選，「黨提誰我們就力挺」。

外傳今遊行氣勢將成為民進黨高層評估是否自推候選人的關鍵，姚文智回應，「這話我聽太多了」，黨中央還沒提出任何評估條件、協調方法，如何評估。