台積電有無買盤 台股多空關鍵

2018-04-22

〔記者張慧雯／台北報導〕受到台積電法說展望不如預期影響，上週五台股一度回測年線，終場勉強守住半年線；美股則因蘋果表現拖累指數全數下挫。法人分析，台股有台積電這個變數、美股有蘋果變數、國際環境還有中美貿易戰延燒，台股短線得看權值股台積電能否重獲買盤支持，將是多空交戰的重點觀察指標。

國泰證期研究部門指出，根據統計，外資四月維持保守態度，上半月賣超亞股達二十億美元，其中十二億美元賣超來自台股；而外資賣超台股的主因，就是因為持有科技股比重較高，由於中美貿易戰變數潛在風險高，加上零組件成本上升，科技產業第二季均為傳統淡季、產業能見度低，因而遭外資大量賣超。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，雖然台積電展望遭遇亂流，但未來半導體架構下的四大技術領域，如高速運算、AI（人工智慧）、智慧汽車和物聯網，依然值得投資人關注，未來進入季報公布與法說會高峰期，更可望激勵產業表現。

法人表示，雖然台股受到台積電利空影響，但若從政府護盤態度來看，八大公股券商廿日危機入市，買超逾四十六億元，創下今年二月六日股災以來單日最大買超，顯示政府護盤心切，若無意外，台股應在年線與半年線區間盤整。

法人認為，近期可關注的重點產業包括晶圓代工、記憶體、封測、砷化鎵代工、IC設計等；而被動元件、電阻、多層陶瓷電容（MLCC）等，受惠於價格調漲，可望挹注營收與獲利持續成長；此外，雲端伺服器、車用電子等市場需求增溫，都是值得留意的族群。