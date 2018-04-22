中企藉希臘港口逃稅 歐盟調查

2018-04-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟和義大利執法官員正在調查中國犯罪集團涉嫌大規模稅務詐欺，從中國國企中國遠洋運輸集團（COSCO Shipping）持有多數經營股權的希臘彼里夫斯港（Piraeus）進口多為山寨服飾和鞋履的貨品，透過不實申報逃避關稅和增值稅，光是增值稅就使義大利政府損失至少數千萬歐元以上。

進口山寨貨品逃稅

彼里夫斯港是希臘最大港口，被中國納入「一帶一路」計畫中對歐洲的門戶。歐盟反詐欺局表示，確實正和義大利當局合作調查，但基於保密理由，不願說明細節。近年來，歐盟反詐欺局和各國政府一直在取締中國走私者鑽海關漏洞的稅務詐欺，估計每年造成歐盟損失數十億歐元。

義大利中央反詐欺辦公室特別調查組官員波托（Fabio Botto）指出，彼里夫斯港可疑的詐欺活動，「完全逃避增值稅，對國家稅務機關和社區造成龐大損失」；相關證據顯示，中國犯罪集團掌控的中企，透過彼里夫斯港大規模進口貨品，通常是仿冒服裝和鞋品，向歐盟海關大幅低報貨品價值以逃避關稅，並謊報收貨的公司，以逃避繳納商品增值稅。

義損失數千萬歐元

波托說，中企詐欺性逃避關稅和增值稅，已使義大利政府損失至少數千萬歐元以上增值稅，實際金額可能遠高於估計；義大利執法人員從海關取得偽造的報關單後，去年底開始調查彼里夫斯港的稅務詐欺案。希臘金融犯罪部門也正在調查另一項疑似中國貨品透過彼里夫斯港進口的稅務詐欺案。

波托指出，「我們正在調查『一帶一路』發展的新航路帶來的走私和稅務詐欺問題」，目前主要航路似乎是透過彼里夫斯港；在歐洲北方港口加強控管後，彼里夫斯港已成為重要的新入口港，在中遠集團管理下，彼里夫斯港吞吐量激增六倍。中遠集團自二○一六年持有彼里夫斯港務局的多數股權。

另外，美國外來投資委員會（CFIUS）正在審查中遠集團以六十三億美元對香港航運商東方海外的收購案，由於東方海外具有經營加州長灘大型海運貨櫃場的長期特許權，本收購案已引發國安顧慮。