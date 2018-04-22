澳洲承建海底光纜 踢開華為

2018-04-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國在太平洋地區影響力擴大，引發周邊國家擔憂，促使澳洲政府宣布將興建連接至索羅門群島的海底高速光纖電纜，此舉宣告原先承攬該工程的中國華為已正式出局。

澳洲總理滕博爾在倫敦和索羅門群島總理在內的南太平洋地區領袖會晤後，由澳洲政府宣布這項消息。澳洲政府將承擔連接至索羅門群島的海底高速光纖電纜計畫大部分費用，電纜連接國家索羅門群島和巴布亞紐幾內亞也將分擔部分費用。

初估經費七千萬美元

這項計畫最初估計經費約七千萬美元，本來由亞洲開發銀行（ADB）提供資金，之後因索羅門群島政府表示將由華為承建，使得亞銀因透明度問題而退出。索羅門群島和巴布亞紐幾內亞接受越來越多的中國金援，包括大型基礎建設計畫；索、巴兩國目前網路系統昂貴且不穩定，索羅門群島完全依靠衛星取得網路。

西方國家越來越擔憂華為設備可能存在安全漏洞，以及中國政府可能利用華為技術和設備進行間諜活動，造成國家安全威脅。

據透露，滕博爾在獲得美國國安局和國土安全部簡報後，向索羅門群島政府施壓取消華為參與海底高速光纖電纜的計畫。

雪梨大學學者博開思（Jean Jonathan Bogais）表示，此協議向中國及太平洋地區釋放一個訊息，澳洲將比以往更願意擔任領導角色，尤其在網路安全方面。