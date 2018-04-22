川普痛恨伊朗 中興偏踩底線

2018-04-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第二大電信設備商中興通訊（ZTE）近日遭美國政府制裁，七年內不得向美國企業購買關鍵技術及零組件，懲罰該公司屢次違背協議，將美方限制出口的產品和科技販售給伊朗、北韓等遭實施禁運的國家。事實上，美國總統川普痛恨伊朗當局有目共睹，廿四日接待到訪的法國總統馬克宏時，也將再談「伊朗核協議」。

中興通訊遭美制裁一事，被視為美中貿易摩擦的一環，但實情是中興違背去年三月與美國司法部達成的和解協議，未針對違法向伊朗、北韓出售美國產品和科技，執行內部改善和整頓，又反過來獎勵理應受罰的員工，甚至兩度向美國商務部做出虛假陳述，才被美方「一劍封喉」；此舉對其通訊設備、手機等業務不啻為毀滅性打擊，甚至對中國主導全球5G網路發展造成重創。

根據美方調查報告，中興高層曾向內部發布名為「進出口管制風險規避方案︱以YL為例」的指導手冊，YL即代指伊朗。在文件中，中興自承與伊朗、蘇丹、北韓、敘利亞和古巴開展業務，與伊朗的貿易尤其經過五手的複雜轉換，包括成立一個十三人小組，在貨物運送過程中刪除相關數據，及避免自家公司標誌出現在貨物上，甚至想與交易方簽訂保密協定，以掩飾違法罪證。

中國媒體普遍認為，中興遭遇滅頂之災屬自作自受。路透二○一二年的報導就指稱，中興曾在北京註冊空殼公司，向伊朗傾銷大量美國製造的IT軟硬體設備，違反美國聯邦法律和貿易禁令；其中，與伊朗電信公司（TCI）的交易清單長達九○七頁，總額達一．三億美元，包括一部可攔截用戶語音通話、短訊、電子郵件，以及定位用戶的監控系統，向伊朗輸出中國的「防火牆」技術。

川普將與馬克宏商討伊朗核協議

事實上，中興與伊朗暗中往來，已踩到川普的底線。川普向來堅稱，二○一五年簽訂的「伊朗核協議」過於軟弱、歷來最糟糕，讓德黑蘭當局得到很多利益，卻無法限制其彈道飛彈研發，今年一月更向英、法、德等三個簽署國下最後通牒，要求修改協議，否則將不再放緩對伊朗的制裁。美方官員透露，廿三日起訪美三日的馬克宏，也將與川普商討伊朗核協議。