美對中加徵關稅 消費品恐躲不掉

2018-04-22

千億美元商品清單將公布 難脫資通或生活產品

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易對峙無紓解跡象，多國財長近日施壓兩國勿採單邊關稅行動，仍無所進展；美國財長努勤更劍指中國，稱國際貨幣基金（IMF）應成為力促會員國廢除貿易和非關稅壁壘及保護智慧財產權的「強大聲音」。路透報導，華府很快將宣布新一波對中國一千億美元商品的關稅清單，很難不觸及消費品，可能須在資通訊產品和生活消費品之間做抉擇。

美財長籲IMF監督中國

美中貿易關係緊張，成為在華府召開的IMF和世銀春季年會焦點，G7（七大工業國集團）多國財長在小型會議上向努勤表達貿易戰破壞性效應的擔憂，但議題未能進一步展開討論。努勤聲明，IMF對「會員國藉由維持宏觀經濟、外匯和貿易政策，促進不公平競爭優勢或導致失衡成長」，應採取行動予以監管。

努勤呼籲，IMF和世銀應展開「聯合行動計畫」，把監督焦點鎖定在中國「一帶一路」倡議造成其他國家債務飆升情況，「我們看到越來越多例子，低收入國家向大型且通常不透明的新興主權貸方（如中國或民間債權人）過度借貸」。智庫全球發展中心報告顯示，吉布地、塔吉克、吉爾吉斯、寮國、馬爾地夫、蒙古等，積欠中國的債務很快將超過其一半外債。

三大消費電子將受衝擊

路透分析，華府首波對中國五百億美元產品的關稅清單，刻意避開大部分消費電子產品，但接下來第二波清單很難不傷到消費者荷包；若欲快速達到對中國一千億美元進口商品課稅，可能必須鎖定手機、電腦、玩具、服飾、鞋履、家具和其他消費品。

美國貿易代表署（USTR）可鎖定三大消費電子，以達對中國一千億美元進口商品加徵關稅的目標，包括去年從中國進口手機四四○億美元、電腦設備三七○億美元、聲音影像和資料紀錄器二二○億美元；不過，美國消費電子產品供應鏈出口商也會受傷，如半導體、軟體等；而為蘋果等供應手機零組件的南韓、日本、台灣廠商，包括面板、相機、指紋感測器等，也會受到衝擊。

玩具、服飾也可能入列

另一組合是對中國玩具、遊戲和運動產品課稅，去年這些產品進口達二五五億美元，加上服飾、鞋履和家具等，進口金額可達一千億美元；此外，美國還有約七六○○項消費品和工業品可供華府開徵關稅，自中國進口約四百億美元。