台嫌跨國詐騙 波蘭模特兒是首腦

2018-04-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年1月波蘭警方破獲跨國詐騙集團電信機房，查出集團成員有48人為台灣籍，特殊的是，所有成員全聽命於外型亮眼的波蘭舞者、模特兒米卡（Izabela Mika），波國警方證實她是集團首腦之一，由她指揮屬下詐騙中國人。

米卡身材姣好，曾參加過電視節目舞蹈比賽，也是平面模特兒，主要負責協調租別墅，當作犯罪據點。

波國第一波將其中34名台嫌送上機遣返出境，班機昨天一抵桃園機場，即由苗栗地檢署接押偵辦，其餘14人預計今天返台。