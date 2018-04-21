爬出逆境 高中生角力稱覇

2018-04-21

〔記者陳薏云／新北報導〕「這就是現實，我必須靠自己爬起來！」十六歲的倪晟剛曾露宿公園，過著三餐不知在哪的生活，還得照顧身體狀況不佳的母親，幾乎對人生失去希望，直到小學三年級那年意外接觸角力運動，終於找到人生目標，在啟蒙教練帶領下投入希羅式角力，接連獲得全國賽冠軍獎座，成為台灣頂尖的角力人才。

曾露宿公園 三餐不知在哪

原本家境小康的倪晟剛，幼時遭逢父親生意失敗，母親身體也開始出現問題，家中陷入一片愁雲慘霧，隨著經濟每況愈下，倪家連棲身之地也被迫轉手，只能住公園或宮廟內。倪晟剛回憶，當時全家只能用廢棄鐵桶堆起的灶爐燒柴煮飯，吃白飯、豆腐沾醬油，或從學校打包帶回的營養午餐，晚上睡在回收舊家具座椅或席地而眠。

小學三年級時，倪晟剛在體育課首次接觸角力，跟同學進行模擬練習時，幾乎無往不利，不但得到成就感，也讓啟蒙教練徐金山看出他的潛質，將他招攬進角力校隊。徐教練發覺他家貧，為了讓他全心投入角力，不時送飯送衣，倪晟剛感受到教練給予的溫暖，為了不辜負教練期待，越練越起勁，不久後就勇奪全國賽二連霸。

挾著好成績，倪晟剛升上文山國中體育班，當時他因校區問題住進國小同學家，父親為了生活前往外島做工，母親借住親戚家，一家三口好幾個月才能見面一次。這時的倪晟剛苦於跟不上校隊學長們的實力，加上左手肩關節又在練習時脫臼，接踵而來的挫折感，讓他差點成為不良少年，「幸好這時候我遇到人生第二個貴人，我的國文老師兼輔導老師」。

找到人生目標 盼進軍奧運

在輔導老師帶領下，倪晟剛加入教會，找到心靈支柱，並全力投入希羅式角力訓練，傷勢痊癒後，隨即在二○一七年全國中等學校運動會拿下希羅式角力第九級亞軍，同年升上新北市安康高中，又在全國角力錦標賽中奪得希羅式角力第七級第一名。

「全中運是運動選手的升學指定賽之一！」安康高中角力教練李建復說，倪晟剛是角力隊裡較成熟的選手，相信他未來還會持續拿下好成績。倪晟剛也說，一定要努力考上台北市立大學體育學院，並期許自己「進軍奧運，為台灣爭光！」