最高年功俸將調高 6.5萬警消加薪

2018-04-21

月增1370元 海巡人員也有

〔記者鄭鴻達／台北報導〕蔡政府一方面推動軍公教年金改革，另一方面也加強對在職警、消人員的「照顧」，內政部長葉俊榮昨宣布，內政部將推動修改「警察人員人事條例」，爭取將警正四階以下基層警消人員最高年功俸，從現行的五○○提升一級至五二五，調整後每名基層警消月所得將可增加一三七○元，除警消外，加上基層海巡人員，共約有六．五萬名人員受惠，政府每年需支出約七億元經費。

年改議題持續延燒，部分退休警察團體醞釀在下週展開遊行抗爭。葉俊榮說，上述調整方案，不僅提高基層警消人員的本俸，也緩解年改的衝擊。至於是否因退休警察團體揚言抗爭的壓力，政府才推動加薪案，葉俊榮說，若是對的事就該去做，這個構想內政部已經研議一段時間，也希望能盡快做出成果。

提高本俸 緩解年改衝擊

葉俊榮與警政署長陳家欽、消防署長陳文龍共同召開記者會，指基層警消工作特殊，深具危勞性，內政部決定推動提高基層警消的最高年功俸，將警正四階以下的警、消人員，從五○○提高一級至五二五。調整後，資深基層警、消每月所得可增加一三七○元，未來退休金每月也增加約一六○○元，估計約有五萬二千餘名基層警察、一萬二千餘名基層消防員將受惠。

葉俊榮表示，修正草案已在昨天函報行政院備查，程序上尚待提案到行政院且會銜考試院後，送交立法院通過，本案已獲蔡總統及行政院長賴清德支持。

葉俊榮說，基層警、消占整體人力約八成，警正四階以下約有六萬五千多人，警正三階的巡官、分隊長等職務僅四千多位，名額相當有限；因此提高基層警、消年功俸，以俸級陞遷代替職務陞遷，增加實質所得，是對症下藥，解決現行警、消基層結構的困難。

經費7億 各級政府編列

至於經費部分，內政部指出，這次修正，基層海巡人員也將一併受惠，預估每年需增加薪俸、公（健）保及退撫基金提撥等經費支出約七億元，相關經費將由各級政府逐年編列預算支應。