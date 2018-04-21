教長為後天立院答詢備戰／訪立委勤溝通 已就戰鬥位置

2018-04-21

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會廿三日將安排新任教育部長吳茂昆施政報告，吳茂昆甫上任，前天和昨天大量聽取各單位簡報，為立法院答詢「備戰」，更火速拜會教育委員會委員們，針對教育議題溝通，甚至當場「接案」，初步被認為是「勤於溝通、態度誠懇」的教育部長。有委員表示，看起來，新部長已就戰鬥位置。

據了解，下週一的施政報告，立委們恐仍將聚焦台大校長遴選案、吳茂昆本身爭議的事件。吳茂昆部長十九日上任後，就趕往行政院參加院會，返部立即開始聽取業務單位的簡報，開會非常有效率和自己的想法。

據悉，吳茂昆已在國會組同事陪同下前往立法院，拜會教育委員會委員們，不分黨派藍綠，只要委員有空檔，十分鐘也可以。有委員透露，吳茂昆果真是科學家，做事不拖泥帶水，講政策理念時思路清楚。

有立委助理表示，委員趕去開會之後，吳茂昆完全沒有官架子，還繼續和助理們溝通，甚至對立委接到的教師陳情案，立刻裁示帶回去了解，讓助理們印象深刻。

公民教師行動聯盟發言人、大直高中老師黃益中表示，吳茂昆曾力挺太陽花學運學生們，也曾發表「我的彩虹夢」文章，力挺多元成家，性別平等教育法實施已十四年，期待吳部長能用心照顧性別多元的孩子，也期待部長繼續和年輕人站在一起。

期待部長繼續和年輕人站一起

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱以個人身分表示，台大校長遴選爭議僵持不下，造成台大紛擾不安，也形成政治對峙，吳茂昆首要任務，是必須以高度智慧快速解決台大問題，讓爭議止息，回歸正常辦學。

吳福濱也指出，十二年國教課綱審議面臨巨大挑戰，接續的社會領域課綱困難度更高，去年課審大會一度違法通過高中國文「文言文比例高達五成五」的馬版烏龍案，後來雖改正將比例降為最多四成五，但建議吳部長應延攬更多專業人士協助，也期許不要再發生烏龍事件。