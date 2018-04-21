中山大學公投 移老蔣留孫文銅像

2018-04-21

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中山大學的蔣介石立像經師生公投，決定從原處搬移，孫中山坐像保留原地。

中山大學網路公投決定銅像去留，學生會昨公布公投結果，可投票人數一萬零八百六十二人，實際投票人數四千九百四十七人，投票率為四十五．五四％，為創校以來校園投票率新高，其中，蔣介石立像留在原地兩千三百一十一票（四十六．七二％），因未過半數，將搬至校內其他地方，搬移經費由募款籌措； 至於孫中山坐像留在原地獲得三千一百一十三票（六十二．九三％），將保留原址。

中山大學學生會長袁禾青表示，錢姓學生代表於一○五年十月校務會議提案，因應轉型正義需拆除銅像，校務會議決議成立「銅像處理委員會」處理，最後決定三個公投選項，包括留置原地、搬移至校內他處或移出校外等。

蔣介石銅像留在原地公投票數為兩千三百一十一票（四十六．七二％），搬移至校內其他地方為八百六十九票（十七．五七％），搬移至校外為一千七百六十七票（三十五．七二％）；依照公投辦法，蔣立像留置原地低於百分之五十，但與搬到校內其他位置加總高於全體投票數百分之五十，決議搬至校內其他位置。

中山大學圖書館前孫中山坐像與蔣介石立像，多次於二二八等特定節日遭潑紅漆惡搞，學生會代表於公投後檢視銅像仍殘留紅漆，由於銅像去留已定，學生甚至爬上銅像拍照留下歷史紀錄。