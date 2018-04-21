國安為要／兩岸學術交流 須保護敏感科技

2018-04-21

科技部︰避免關鍵技術外流 損害台灣的競爭優勢

〔記者吳柏軒、蕭玗欣／綜合報導〕兩岸學術交流日漸頻繁，但卻爆發如台灣大學財金系教授管中閔涉違法赴中兼職等爭議，乃至其掌握的大數據個資外洩疑雲。學者提醒，兩岸交流需注意法律紅線；另科技部亦定義「敏感科技」不得流入中國、港澳等地，以免損害國家安全及經濟競爭優勢。

管爺赴中兼職惹議 也引發國安疑慮

台大機械系教授陳炳煇認為，兩岸學術可鼓勵交流，但法律紅線也要多宣傳，如陸委會就明定大學跟對岸的學術簽約不可涉及中國黨政軍機構，科技部亦有針對「敏感科技」作定義，避免關鍵技術外流，影響台灣國安與利益；教育部九十八年函釋，也寫明學者赴中不得兼職等相關明確規範。

學者︰學術交流可鼓勵 法律紅線要注意

科技部表示，已訂定政府資助敏感科技研究計畫安全管制作業手冊，定義當某一高科技的研發成果或資料若流入國外、中國、香港、澳門，將損害國家安全或損及我國經濟競爭優勢，則該項科技稱為「敏感科技」，目前有農業科技、製造業關鍵技術、航太及衛星科技、海洋科技、先進積體電路設計及製程技術、網路安全關鍵技術等六項。

六大領域為敏感科技 不得流入中國港澳

科技部表示，列敏感科技且獲政府補助的計畫，要做技術合作或轉移時，都須報備審查，如海洋科技由科技部審查、農業科技由農委會負責，經政府召集專家學者檢視，最後再由科技部定奪，審查焦點關注該計畫屬一般研究或尖端科技，再看其輸出後是否影響國安及產業發展等，但因涉及層面不同，並無SOP。

獲補助案 要技術合作或轉移須報備

另，管中閔亦兼任台大計量理論與應用研究中心主任，有台大教授質疑，該中心掌握台灣各類大數據，加上管中閔與中國廈門大學等校關係密切，若數據外流恐影響國家安全，科技部表示，該中心的研究與大數據，非敏感科技範疇內。

高教工會秘書長陳政亮說，教育部應儘快統整兩岸學術交流，訂好遊戲規則，而非個案認定，否則就如同新教育部長吳茂昆的遭遇，遇到一件事就須解決一件事，規範一出，各界都須遵守；另外他擔憂，中國除在職者外，也搶博士生人才，但搞傭兵制，買年輕人最精華的學術研究生涯，長久看來也非台灣之福，要想辦法改善學術環境來留住年輕人才。