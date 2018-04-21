下屆董事沒有他 張忠謀︰台積電未來會更好

2018-04-21

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電昨召開臨時董事會，核准九位董事被提名人，除了董事長張忠謀將退休、不在下屆候選董事名單，其他董事全數留任。今年是張忠謀最後一次主持台積電股東會，他在昨日公告的年報中，感謝股東們長期以來對台積電的支持，有信心台積電未來將更為美好。

台積電昨舉行臨時董事會，核准九位董事被提名人，包括四位現任董事曾繁城、陳美伶、劉德音、魏哲家，以及五位現任獨董彼得‧邦菲、施振榮、湯馬斯‧延吉布斯、陳國慈、麥克‧史賓林特，均列入下屆董事候選人，將於六月五日股東常會的董事改選中進行選舉。

張忠謀去年十月宣布將於今年六月股東會後退休，退休後不續任下屆董事，也不參與任何經營管理部門工作。他採雙首長平行領導完全交棒，由總經理暨共同執行長劉德音接任董事長、魏哲家擔任總裁。

隨著科技與終端產品應用在嶄新的數位時代，經歷前所未有的改變，張忠謀在年報中表示，去年台積電營收、淨利與每股盈餘都再締新猷，台積電在晶圓代工的市占率連續八年成長，去年市占率已達五十六％水準。台積電的商業模式將持續引領公司創造價值，並為股東賺取豐厚的報酬，且有信心未來將更為美好。

不過，受高階智慧手機需求疲軟、挖礦加密貨幣不確定性高及匯率影響，台積電將今年營收下修為成長十％，第二季營運衰退也超過預期，引發外資昨賣超台積電超過七萬張，股價重挫逾六％，衝擊台股慘跌近兩百點，法人直指蘋果手機銷售不佳是主因。

根據台積電股東會年報，最大咖「甲客戶」占營收比重達二十二％，貢獻年營收二一四二億元；市場推估，「甲客戶」應該是蘋果，難怪蘋果賣不好，衝擊台積電營運跟著下滑。