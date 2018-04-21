台積電重摔 全球科技股地震

2018-04-21

股價下挫逾6％ 拖累台股大跌191點

〔記者盧冠誠、編譯楊芙宜／綜合報導〕台積電公布獲利前景不如預期，導致股價昨重挫逾六％，不僅拖累台股加權指數終場大跌一九一．八四點，也引發全球科技股大地震，投資人擔憂智慧手機產業榮景不再，導致週四美國科技股走低、蘋果股價收挫二．八％，週五亞洲科技股也跟著重挫，南韓ＳＫ海力士更跌深四％。

台積電市值蒸發逾四千億

台積電前日公布本季財測，營收比分析師預估的少了約十億美元，對半導體市場成長率預測也由七％降至五％。受此影響，台積電股價昨大跌逾六％，為二○一三年七月以來最大跌幅，單日市值蒸發逾四千億元；台股加權指數則大跌一九一．八四點，以一○七七九．三八點作收，創近一個半月新低，累計本週台股下跌一八六．○一點、跌幅一．七％，週線由紅翻黑。

蘋果手機需求疲弱衝擊

台積電為全球晶圓代工龍頭、蘋果iPhone手機處理器的主要供應商，客戶還包括高通、輝達（Nvidia），其股價慘跌也引發歐美及亞洲科技股的沉重賣壓。市場擔憂，台積電財測可能反映iPhone X在本季喪失熱賣動能；Bernstein分析師李馬克（音譯）表示，台積電對iPhone曝險高，財測證明其已成為iPhone需求疲弱的另一個受害者。

南韓三星電子昨股價收跌二．二％，日本半導體設備大廠日立全球先端科技大跌三．六％、東京威力科創跌二．一％。週四美國科技股也下挫，供應台積電生產機械設備的美商應用材料公司跳水跌六．五％，台積電另一客戶博通跌二．七％。

法人指出，台積電表現疲弱，大盤失守半年線（約一○七九二點）且「主帥」退場休息，外在還有美中貿易戰不確定性的干擾，短線台股恐缺乏上攻動能。

由於外資大賣台積電超過七萬張，並將資金匯出，加上國際美元彈升，導致新台幣走貶，終場以二十九．四○七元兌一美元作收，貶值六．七分。外匯交易員表示，外資賣超台積電的資金就約一六○億元，讓先前匯出稍緩的外資重新開啟流出的水龍頭。