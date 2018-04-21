美下令封殺 中興通訊喊休克

2018-04-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國第二大電信設備商中興通訊昨強力反擊，痛批美國政府對該公司實施禁止採購美國關鍵零組件七年的決定「極不公平」、「不能接受」，矢言透過法律手段維護權益；中興通訊董事長殷一民並表示，華府對其施加最嚴厲的制裁措施，將使該公司「立即進入休克狀態」。

美方︰出口禁令無轉圜空間

不過，美國商務部新聞官芮納特（Will Reinert）表示，對中興通訊的出口禁令，在十六日啟動後立即生效，沒有轉圜或協商的空間，要嚴格執行七年後，才有望重啟協商，且禁售範圍包括Google安卓（Android）作業系統在內的任何軟體。

中興通訊因違反美國對北韓和伊朗禁運制裁，先前已在美國刑事訴訟中認罪，並支付十二億美元罰金；美國商務部週一以中興違反制裁和解協議，對該公司祭出長達七年禁售令，禁止中興向美國供應商採購零組件，直到二○二五年為止。

中興通訊昨發表措詞強硬聲明，稱禁售令不僅嚴重危及中興通訊的生存，也會傷害包括大量美企在內的中興合作夥伴利益；不會放棄溝通對話解決問題，也有決心透過法律允許的手段維護合法權益。中興的產品供應鏈依賴高通、美光科技等美國晶片商、光學元件開發商Lumentum、刺槐通訊（Acacia），其手機則使用安卓作業系統。

殷一民在深圳總部表示，美國禁令可能導致公司進入休克狀態，對公司全體員工、全球運營商客戶、終端消費者和股東利益，造成直接損害，因此堅決反對。

中國投資銀行中金公司報告指出，中興通訊若不能在一至兩個月內和美國政府達成和解，將影響其通訊設備和手機等業務的正常生產及銷售，也對中國電信營運商的網路搭建帶來一定衝擊，還可能影響中國5G網路的推進。