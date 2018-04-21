新北市長選戰》侯友宜請益選舉 馬英九分享心得

2018-04-21

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜前天拜會前總統馬英九，尋求支持，據侯友宜辦公室主任謝政達轉述指出，馬英九勉勵第一次投入選舉的侯友宜，也分享自己在市長及總統選舉的經驗與心得，鼓勵侯友宜努力為新北市民打拚，打贏年底選舉。

謝政達說，侯友宜是於十九日晚間前往馬英九辦公室拜訪請益。侯友宜在馬英九總統任內，於二○○八年六月至二○一○年十二月廿四日擔任中央警察大學校長，隨後則擔任新北市副市長。

謝政達轉述，由於侯友宜第一次參加選舉，因此向馬英九請益，馬英九分享自己在市長及總統選舉的經驗，也為侯友宜加油，盼望他能為新北市民打拚，贏得市長選舉。這也是侯友宜繼上週拜訪連戰後，針對黨內大老的請益之旅。

此外，侯友宜與將代表民進黨參選的蘇貞昌，連日來唇槍舌劍。針對蘇指控他在擔任警察期間專抓黨外人士，不知反省，侯友宜昨送上九字箴言回應，他表示，當時執行法律，對做過的事「內心坦蕩蕩，問心無愧。」

對於民進黨為打贏新北市選戰，除了找天王蘇貞昌披戰袍，還準備找將接掌總統府秘書長的陳菊等大咖助陣，侯友宜則說，他有一批年輕人幫忙，不斷吸收經驗，「小咖也會變大咖」，而且在他心目中，「新北市民才是真正的大咖」。