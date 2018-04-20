兩岸學術交流底線 學界籲重訂規則

2018-04-20

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕台大管中閔案掀開兩岸學術交流燜燒鍋，國民黨針對現任、接任官員爆料頻頻。學界分析，兩岸交流源自馬政府時代，兩岸校際MOU十四年來簽下一萬五千多份，台灣應自我把持，關注「敏感科技」技術外流問題，甚至重訂高教交流規則。

馬政府開放 兩岸校際合作多

實踐大學校長陳振貴指出，馬政府時代承認九二共識，兩岸高教學術交流大鳴大放，從九十三年至今，學校對學校簽署的合作協議書（MOU）高達一萬五三一二份，粗估逾廿五萬人次教師赴中交流，如今兩岸學術得劃設底線，回歸法條。

交流易被統戰 學者提醒把持

有讀者爆料，中國在台灣各大學設立辦公室，陳振貴認為，目前各大學所設應是針對中國交流的國際事務處、兩岸交流中心等，協助中國學生來台事宜，是正常交流；然而他不諱言，交流時容易被統戰，台灣必須把持住，交流時不涉政治議題。

銘傳大學大陸教育交流中心表示，每年約有一千三百位中國學生來讀書交流，隨專班指派而來的中國講師卅二名，但都有簽署MOU，並經教育部同意。

高教工會秘書長陳政亮說，教育部應盡快盤整兩岸學術交流，訂好遊戲規則，規範一出，各界都須遵守；另外他擔憂，中國不僅搶在職人才，也搶博士生人才，台灣要想辦法改善學術環境，留住年輕人才。

台大機械系教授陳炳煇則點出，兩岸學術可鼓勵交流，但法律紅線要多宣傳，如陸委會就明訂校際簽約不可涉及中國黨政軍機構，另早期國科會（現科技部）亦有「敏感科技」管制措施，高科技研發成果若流入國外地區，影響國家安全或使我國喪失競爭優勢之科技項目，若有此類合作都須提報，再加上教育部的不得赴中兼職函釋，應可釐清交流灰色空間，他也提醒法條要調整，以免過猶不及。