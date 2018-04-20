吳茂昆接教長 下週處理管案

2018-04-20

第二次諮詢會議後 將依法決定是否聘任管

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔所涉赴中兼職等各項爭議，教育部何時會決定是否聘任？昨天走馬上任的新任教育部長吳茂昆明確表示，下週會召開第二次諮詢會議，有結論就會作出決定， 教育部將以「依法」和「適法」的方式處理。

台大校長人事案 教部需「依法聘用」

教育部官員分析，台大校長人事案，依大學法等相關規定，教育部必須是「依法聘用」，對管中閔的各項疑義，教育部有義務和責任查明。從實質面看，管中閔如有任何違法違規之事，教育部自不能違法聘用。程序面部分則是這次台大校長遴選程序是否有重大瑕疵？是否造成選舉不公平？在釐清各個層面之後，如果作出「不能違法聘用」的決定，教育部就會發函要求台大必須重新舉辦校長遴選。台大目前有代理校長，不會影響台大校務的正常運作。

若「不能違法聘用」 將要求台大重新遴選

台大師生重申，希望教育部能儘快依法處理，台大校務會議學生代表童昱文表示，希望新任的教育部長，可以好好進行適法性監督，讓台大校長相關疑義得以解決。

年初當選後 管被檢舉赴中兼職多達31項

台大財金系教授管中閔，今年一月五日當選台大校長之後，被檢舉赴中國廈門大學等多校兼職項目高達卅一項。另外還有管中閔在參選校長期間，未揭露擔任台灣大獨董資訊，另台灣大副董蔡明興任校長遴選委員，形成「蔡董投管董」，對其他候選人造成程序上的不公平，也使整個校長遴選程序出現重大瑕疵。

學倫案、未揭露獨董等爭議 管神隱未說明

管中閔還被立委張廖萬堅踢爆，管與暨大教授陳建良於中研院發表聯名論文，涉違學術倫理一案，後又爆出，管中閔任職台灣大獨董，是台大與台灣大簽署產學合作契約之前即已上任支薪，涉有違規偷跑的問題。

管中閔對於被指赴中兼職，僅曾在臉書發文表示「莫須有」，面對外界質疑一直神隱。記者昨天打管中閔手機，欲取得管中閔對此事回應，但直接進語音信箱，發簡訊也未有回應。