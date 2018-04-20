深澳電廠 不同調》朱喊雙北合作 柯：由專業解決

2018-04-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕雙北首長會議昨天在台北市政府舉辦，深澳燃煤電廠議題成為會議焦點。會前新北市長朱立倫拋出空污和深澳電廠議題，直指這些都不只是新北面臨的問題，希望雙北達成共識；但台北市長柯文哲重申「專業問題由專業解決」，下午出席另場活動時更直言，目前中央尚未提出相關報告，「很多討論在我聽來都是在講幹話」。

柯文哲說，他的要求很簡單，就是講清楚，現在包括北部的用電計畫是什麼？「不過台電常說不清楚」。

至於在深澳電廠議題上，是否會尋求雙北合作？朱立倫強調，希望雙北一定要合作，空污不會分台北、新北，深澳電廠沒有政治及黨派立場，新北市委託專家調查，建議台北市也可以比照，這部分柯已在會議中裁示，要環保局提供專業數據給市民。

柯文哲下午應邀演講，兩度提到深澳電廠議題，不滿指出，這是專業題目，牽涉到經濟問題，不去討論專業，卻每天問他，議會也叫他表態，他不知道要表什麼態，目前中央尚未提出相關數據，很多討論在他看來就是講幹話，他實在不想聽。

北市環保局長劉銘龍受訪坦言，在深澳議題上，與新北沒有特別的合作計畫。他說，台北不會反對蓋電廠，但希望能捨燃煤改天然氣，例如基隆的協和電廠將改為天然氣發電，可以考慮從基隆港的儲氣槽拉管線到深澳電廠，燃煤電廠對北部的空污會有很長遠的影響。

對於總統蔡英文近日再次表態，指民進黨禮讓柯文哲有三個條件，包括檢視柯的台灣價值、考慮基層意見與整體大局。柯文哲被媒體追問此事，頻頻搖頭，一旁的新北市長朱立倫忍不住笑說，「你看我就說還是雙北合作比較好，至少不用被檢驗ＤＮＡ」，讓柯聽了哈哈大笑。