黑名單案 再交鋒》蘇譏侯把捉人說成救人 侯籲大家放下、往前走

2018-04-20

〔記者陳心瑜、賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕即將出版的《盧修一與他的時代》影像紀念專輯，揭露國民黨新北市長提名人侯友宜當年為了逮捕「黑名單」人士，對已故的前民進黨立委盧修一座車強灌催淚瓦斯、噴辣椒水；將獲得民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌昨天表示，事隔多年，侯友宜有很多機會反省檢討，但現在卻為了選票，反過來把捉人說成救人，「我是覺得他怎麼這樣？很替他可惜。」

蘇：這些年侯應有很多機會反省

侯友宜昨天受訪時感慨表示，台灣的選舉就是這樣，大家應該往前走，才能好好的放下，專心為台灣做事比較重要。

蘇貞昌說，在白色恐怖、國民黨高壓統治的年代，要挺身而出為自由、民主拚命，必須要有相當的勇氣，如果期待侯當年能有這種勇氣，「那是過高的期待」，但這些年侯應該有很多機會反省、檢討，也可以對相關家屬表示遺憾，但現在卻反過來為了選票，把捉人說成救人，實在很意外，也替他可惜，怪不得鄭南榕的遺孀和女兒都痛加責備。

侯：基層警員在法令下執行公務

侯友宜表示，他當年是以偵破重大刑案及抓治安要犯為主，很多附帶的行政工作都是配合不同單位辦理，因為選舉到了，大家就有不一樣的想法跟看法，他覺得平常心看待這些往事就好。

至於外傳過去「專抓異議份子」，侯友宜說，當年因為時代背景，基層警員在檢察官指揮或在法令之下執行公務，大家只是盡到自己本身的責任，並沒有特定針對誰。