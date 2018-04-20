陳菊出馬操盤？ 》藍批民進黨把競選總部搬進府

2018-04-20

〔記者鄭鴻達、賴筱桐、翁聿煌／台北報導〕民進黨內傳出新北市長參選人蘇貞昌盼總統府秘書長陳菊出任競選總部主委，立法院國民黨團書記長李彥秀昨痛批，民進黨過去批評國民黨黨政、黨國不分，如今卻直接將競選總部搬進總統府，比起國民黨，民進黨更是有過之而無不及；立委林為洲質疑，行政院長賴清德是否也可以擔任競總總幹事？

國民黨提名的新北市長參選人侯友宜回應，民進黨要找哪個人擔任什麼職位，他都尊重、歡迎，他會按自己的選舉步調走，自己努力打拚、把事情做好，這才是最重要的；他並說，選舉壓力是來自於自己的工作有沒有做好，並不是來自對方。

媒體也追問侯友宜，未來會不會邀請新北市長朱立倫擔任輔選幹部？侯友宜與朱立倫昨在不同場合異口同聲說，「把自己的工作做好就好」。

立委李彥秀指出，由陳菊擔任總統府秘書長，民進黨是希望協調府院關係，磨合黨內的兩個太陽，如今看來，民進黨是要把總統府當選舉機器來操作。她質疑，總統府秘書長是公務人員，若負責擔任競總主委來操盤選舉，顯然不恰當，如何拿捏公、私分際、如何做到黨、政分離？

林為洲直言此安排「滿奇怪的」，是開惡例。林為洲解釋，總統府秘書長畢竟是法定公務人員，若可以如此，賴清德是否也可以去擔任競總總幹事？各部會的首長是否也可以如此？

林為洲強調，過去慣例只有以民選的首長擔任競總的主委、總幹事，且要遵守行政中立，下班後或假日才能輔選，若要陳菊擔任競總主委，似乎是打破慣例，真的很不好，未來也應檢視陳菊是否謹守分際。