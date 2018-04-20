陳明文：蘇盼黨協調 請菊出馬操盤

2018-04-20

蘇強調 一個人扛不起重擔 要拜託大家幫忙

〔記者楊淳卉、葛祐豪、陳心瑜／綜合報導〕民進黨將年底新北市長選舉視為重中之重，民進黨選對會召集人、立委陳明文昨表示，新北市長參選人蘇貞昌盼黨可協調由陳菊擔任競選總部主委，「大概是有這種想法」，但尚未定案。蘇貞昌昨受訪時並未證實，他表示新北這麼大、時間這麼短，一個人扛不起重擔，所以要拜託大家幫忙，競選總部的輔選架構等黨中央完成提名程序後，會向外界報告。

陳菊：新北是重中之重

陳菊昨受訪強調，「新北市的選舉是重中之重，民進黨會全力協助蘇貞昌競選，上下全力支持」。至於她要擔任什麼職務？黨內部還在協調諮詢。

對於陳菊擔任總統府秘書長，如出任蘇貞昌競總主委是否違反「行政中立」？陳明文表示，行政中立法規範的是公務員，總統府秘書長基本上是「特任官」，如果陳菊願意出任，在法的立場上沒有問題。

陳：特任官輔選不違法

談及新北市長選情，陳明文坦言，雙方「勢均力敵」，新北市不能太樂觀，「但我們有贏的把握」；他認為蘇貞昌會勝選，因其在縣長任內的政績，現在新北市民仍記得、懷念，甚至期待新北已是直轄市，盼再以「衝衝衝」的精神替新北市打拚、帶領新北市發展，「蘇貞昌本身人格特質是不一樣的。」

對於國民黨質疑綠營恐「清算」侯友宜背景，陳明文表示，民進黨基本上不會搞清算，但任何候選人、不論是哪個政黨，參選就是會在陽光下被批評、檢驗，這在台灣民主政治下，無可避免。」

蘇貞昌昨天下午到三芝區參訪安養中心，媒體問他，陳菊擔任競選總部主委，是否違反行政中立？蘇貞昌表示，應該不會，讓最適合的人才出頭、一起努力，這是民主政治的道理，政務官只要不利用公家資源和時間就好。

蘇：不用公家資源就好

媒體再問蘇貞昌，陳菊是否已經點頭？他仍未鬆口，僅表示到時候再向大家報告。至於是否延攬民進黨選對會召集人林錫耀出任競選總幹事、子弟兵立委吳秉叡擔任執行總幹事？他的三女兒是否也加入團隊？蘇貞昌說，很需要各方幫忙，他們都已經答應全力支持，更不要說是自己的女兒。

媒體追問蘇貞昌，民進黨傾全黨之力輔選，如果結果不如預期，是否大家一起負責？蘇表示，他是候選人，要扛起最大的責任，但這是重擔，希望大家一起來分擔，一起為了新北的改變、讓新北市民更好，大家一起來努力。