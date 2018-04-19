變第3張臉 全球首例

2018-04-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕天生患有神經纖維瘤的法國四十三歲男子杰侯姆．阿蒙（Jérôme Hamon），繼二○一○年七月接受首次臉部移植手術，但去年因出現移植排斥徵兆而移除「第二張臉」後，今年一月中已順利換上廿二歲捐贈者提供的「第三張臉」，成為迄今先後擁有三副面孔的全球第一人。

罹患神經纖維瘤第一類型（NF1）的阿蒙，一○年由法國整形外科醫師朗提耶希（Laurent Lantieri）為他成功「變臉」，此後一直服用免疫抑制劑，以免發生免疫排斥反應，不料卻因小感冒接受抗生素治療而干擾抗排斥藥物效用；他去年夏天開始住院，最後因臉部出現壞疽症狀，不得不在去年十一月將共處七年的「第二張臉」除去。

阿蒙在法國巴黎的歐洲喬治．龐畢度醫院住了好幾個月，曾長達兩個月沒有臉的他，聽力有限、不能看、不能說，也無法吃東西，宛如「行屍走肉」，還得面對感染問題；但他耐心接受治療，換掉身上所有血液，以清除先前治療留在體內，且可能排斥後續移植器官的抗體，終於在一月十四日等到「第三張臉」的相容捐贈者。

一月十五日至十六日，朗提耶希火速為阿蒙兩度執刀，目前術後狀況良好；在免疫抑制劑的輔助下，阿蒙的「第三張臉」將可漸入佳境，五官有望陸續就定位，表情也將愈來愈生動。