潘文忠卸任》盼教育者不說假話、不做假事

2018-04-19

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長潘文忠昨日於教育部歡送會中，告別行政同仁，表態自己為扛起管案爭議下台不委屈。他致詞指出，盼教育事業的焦點轉回孩子身上，也期勉教育者應「不說假話、不做假事，多溝通好以身作則」。對比與管中閔面對爭議的神隱態度，潘的致詞語重心長。

潘文忠上週四請辭部長職務、上週六發表辭職聲明強調，台大遴選爭議及管中閔所涉赴中兼職多項疑義，教育部須依法監督且調查釐清才是不失職，但處理台大案過程遭政治壓迫，只能用辭職盼案件回歸事實面。他也呼籲管中閔本人及台大應出面，面對社會質疑及解釋各項爭議，才不違大學自治真義。

潘文忠昨天最後一天上班，次長姚立德、蔡清華、林騰蛟等人回憶與潘共事細節，如潘親自主持廿多次十二年國教課綱審議大會，曾十多小時不離席、鮮少上廁所，認真程度讓人敬佩。

潘文忠昨也希望，教育應把共同焦點放在孩子身上，讓不同特質的學童有發展機會，內部核心政策做好，再放手推到縣市及學校，發展各自教育理念，不採琳琅滿目的花招，也不要各自為政，否則教改不會到位。

潘文忠還說，希望教育者要做到三件事，不說假話、不做假事，更要不斷地多方對話，成為一個示範者。因為教育事業龐大，他認為未來接任者對於大學考招制度、教師專業發展、課程發展等都須關注，期許各階段做好，避免錯失學生發展。

離去前，被問及辭職心情是否委屈？潘立刻回答：「不會啦！政務官就是這樣。」