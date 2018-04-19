談教長人事／北社肯定潘承擔 盼吳加速教改、推課綱

2018-04-19

〔記者楊淳卉、黃以敬／綜合報導〕教育部長潘文忠因調查台大校長遴選及管中閔遭檢舉爭議，遭泛政治化壓力請辭抗議。本土社團台灣北社昨肯定潘任內對國教改革的貢獻，期待新教育部長吳茂昆對外界所提各種質疑要積極釐清，更應秉公依法處理台大校長遴選當選人管中閔的爭議。

台灣北社等本土社團昨舉行「感謝承擔、更多期待：對新任教長的期許」記者會。北社社長李川信表示，肯定潘文忠勇於承擔，也認為他是最認真、最正派的教育部長。

對於台大校長遴選問題，李川信強調，這不是藍綠問題，因為歷屆台大校長裡，包括陳維昭在內，沒有一位是綠的，這不是藍綠爭議問題，而是應依法釐清台大校長遴選爭議及管中閔適任與否問題。

台灣社社長張葉森表示，潘文忠為管中閔案已經鞠躬盡瘁，「為了不讓中國控制台大校長，我們失去了很好的部長，可惜。」他建議，民進黨政府在處理管中閔事件要有guts（膽識）。而新教長吳茂昆具有國際聲望、曾獲諾貝爾獎提名，期待他上任後，能加速教改與課綱工作的推動與落實。

台灣客社副社長徐國昌則質疑，從潘文忠的辭職書來看，他似乎是「被辭職的」。台灣教師聯盟理事長蕭曉玲則說，二年來課審會，潘文忠幾乎每場必到，有哪一位教育部長這樣做呢？潘文忠是有承擔的人，他的辭職是台灣教育界的損失，這次事件重挫小英政府團隊。

台大研究生學會會長王昱鈞則批評，管中閔在校長遴選時，隱匿獨董身分，學術倫理也有爭議，但卻一直神隱、未面對各界質疑，在校務會議上壓抑學生的聲音。他呼籲，新任教育部長一定要好好處理管案，台大的圍牆也不應該成黨國資本主義、官僚政治殘存的堡壘。