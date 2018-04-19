防重演「蔡董選管董」 教部增訂利益迴避條款

2018-04-19

草案明定大學校長候選人應揭露與遴委關係及兼職樣態

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔未揭露擔任台灣大獨董，台灣大副董蔡明興任校長遴選委員也未利益迴避，形成「蔡董選管董」的情況，引發台大教授多所質疑。教育部修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法草案」，為避免遴選委員與校長候選人在商業上有重大利益往來，致影響遴選公正性，草案增訂「如遴委與候選人間具營利事業機構董監事關係，應解除遴委職務」，也增訂校長候選人應揭露與遴選委員間關係之範圍，及兼任職務應予揭露的樣態。

教育部次長林騰蛟表示，法律不溯及既往，新修正的校長遴選辦法將自公布後實施。但教育部官員指出，台大校長遴選爭議中，管中閔未揭露擔任台灣大獨董、蔡明興未主動迴避，構成遴選程序的重大瑕疵，遴選結果應該無效，教育部已就法制面做出檢討改進，對台大校長遴選個案仍在釐清疑義中。

草案新增第七條重大規定，為明確規範候選人揭露與遴選委員間關係之範圍，期遴選過程在利益迴避原則下進行，明定候選人在報名表上應主動揭露之資訊，包括與遴委會委員如有任職學校（機構）內同一單位、兩年內發表論文或研究成果之共同作者、與候選人有共同執行中之研究計畫、三年內曾有僱傭、委任或代理關係。

草案第六條則對遴選委員利益迴避事項，增訂「具營利事業機構董監事關係」，考量校長候選人是利害關係人，為免影響遴委投票意向，多不願主動解除遴委職務，因此增訂遴選委員有權申請解除自己或其他委員職務，在自律規範下進行公正遴選。

如未誠實揭露 遴委會應重開會議決

草案也明定，如候選人未誠實揭露，在選前應列入遴選重要參考，即使已選出當選人報教育部聘任前，遴委會應重新開會議決是否影響校長當選資格，議決結果報教育部。

為對遴委會的職能做出更清楚的規範，增加「訂定校長遴選規範」、「校長遴選爭議之處理」，且增訂要求候選人資格及在參加遴選報名文件應主動揭露資訊，且應經學校行政初審及遴委會複審確認。