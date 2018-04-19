強化台美連結 學者：首重經貿互動

2018-04-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾院外委會亞太小組主席游何建議，當中國領導人習近平要台灣臣服、對美台夥伴關係施壓，「美台更必須強化連結」。對於如何強化台美連結，政大學院名譽教授丁樹範、政大外交系副教授黃奎博及台中市國際事務委員會執行長董思齊等人不約而同強調台美經貿互動的重要性。

外交部昨對於聽證會不多評論，不過對於現階段的台美關係，外交部曾言將秉持踏實外交精神，以「低調、零意外」之原則，創造「升級版夥伴關係」。

談及「升級版夥伴關係」，因美國總統川普重視經濟政策，董思齊指出，美國「製造業回流」的產業政策涉及全球產業鏈分工與安排的改變，台美曾成功創造個人電腦產業鏈，面對新時代與新技術的要求，相信能再度結合研發、品牌、市場與製造等力量，形成新的台美產業鏈。

黃奎博講得更直白，「多買東西、投資就對了」，因為川普正是要擴大貿易與創造就業，這些也是台灣能做的。

丁樹範則說，台灣經濟發展困於外交顧慮，無法加入許多區域經貿協定，「與美日等個別ＦＴＡ更形重要」；但台美之間仍有美豬進口問題，「執政黨短期大概也不敢動」，除非台灣國內有高度共識，否則如何進一步尋求突破，目前確實面臨障礙。

經濟之外，安全合作也是重要項目，黃奎博談到台美長年以來在外交、軍事與情報等國安單位間的交流，即使不見諸於檯面，仍是相當密切，例如軍官互訪交流培訓等，「本來就在做、而且可以做更多」。

董思齊也指出，台美在區域安全、全球反恐以及人道救援等課題上，也是重要夥伴，但在現有架構下，恐怕無法完全處理這些議題，需要台美共同「創造新的整體架構」，以因應國際新局勢。