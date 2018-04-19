助史國技職教育 我提供百名獎學金

2018-04-19

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕正訪問史瓦濟蘭的總統蔡英文，當地時間十八日實地走訪我方協助的史京醫院重建計畫工程，接著前往參訪史瓦濟蘭技術學院時，則向現場師生宣布，將提供該校一百名全額獎學金，讓學生完成三年學業，估計金額約新台幣兩千萬元，藉此提升史國技職教育，並強化相關人才的培訓。

為改善醫療品質，史國政府正推動史京醫院重建計畫，台灣政府除長期派駐醫療團，也參與相關重建工程。蔡總統等一行也前往觀看工程進度，並承諾會延續合作計畫。

台灣透過義守大學開設醫學學位的國際課程，主要幫助邦交國培訓醫學人才，其中史瓦濟蘭為主要合作對象，至今已有六十位，其中十位已返回史國，另有五十位正在台灣受訓中。

一位曾來台灣義守大學接受完整醫學訓練的史瓦濟蘭實習醫生酷馬龍受訪說，能夠為國內老少民眾提供醫療保健，一直是他學習醫學的最大動力。

參與重建醫院及培訓醫學人才

蔡總統聽取史京醫院重建工程時，史國親王、經濟企劃發展部部長項古聖則贈送傳統服飾Emahiya，答謝台灣的醫療援助計畫，總統也立即穿上，還要大家多拍照，並說，這與她穿的衣服很搭。

總統接著前往史瓦濟蘭技術學院參訪，該校為史國技職教育重鎮，台灣與史國政府並依據過去簽署的技職教育與職業訓練合作協定內容，由台灣派遣師資，前往史瓦濟蘭教導技職教育，蔡總統當場宣布，將提供該校一百名全額獎學金，藉此強化技職教育人才的培訓。

總統中午與非洲南部台商代表餐敘，總統肯定在非台商不僅為企業打拚，也是在為台灣打拚，將影響力深入非洲。總統稍後也前往史國最大紡織廠南緯公司參觀。

蔡英文總統接著前往史國故王索不札二世陵寢獻花致意，隨後前往王宮拜會王母恩彤碧。官員表示，史國王母在史瓦濟蘭不僅有象徵地位，亦具實權，例如王母與史王恩史瓦帝三世就不能同時出國，如果史王在外，王母也可代為理政。