簽聯合公報 史國挺台國際參與

2018-04-19

史王贈「象王勳章」給蔡總統 六月將17度訪台

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕蔡英文總統出訪史瓦濟蘭，當地時間十七日與史王恩史瓦帝三世簽署聯合公報。總統說，史國可以成為台灣產業全球布局規劃，發展非洲市場的重要基地。恩史瓦帝三世則頒贈外國元首最高等級的「象王勳章」給蔡總統，並應允將在今年六月第十七度訪台，顯示兩國關係持續鞏固。

恩史瓦帝三世在聯合公報提到，堅定支持台灣參與「聯合國」、「世界衛生組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」、「國際民航組織」及「國際刑警組織」等國際組織。

蔡總統於十七日到二十一日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，當地時間十七日下午抵達史瓦濟蘭，傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳、簽署聯合公報，並出席國宴，行程滿檔。

蔡總統致詞提到，今年是史瓦濟蘭獨立五十週年、恩史瓦帝三世五十歲生日，也是兩國建交五十週年；走過互信互助的五十年，她相信，兩國之間的合作互惠、互信也會長長久久。

蔡：台灣產業進軍非洲 史國是重要基地

蔡總統提到，未來要從兩個面向強化彼此夥伴關係。一是擴大技術交流，這次她將訪視台灣在史國的醫療團、技術團，他們在史國做出一些成績，希望在現有合作基礎上，大家討論是否有更好的合作方案。

蔡總統說，二是要在互助互惠基礎上，全面深化彼此合作；台灣希望能吸引更多史瓦濟蘭學生到台灣攻讀專業學位，同時希望和當地學校建立長遠夥伴關係，培育更多基礎人才，一起為雙邊合作及國家發展做出更多貢獻。

蔡總統說，非洲是具有高度潛力的市場，英語系的史瓦濟蘭可成為台灣產業在全球布局規劃中，發展非洲市場的重要基地。

兩國元首在聯合公報提到，滿意現存的友好合作關係，並願繼續深化在衛生、貿易投資、職訓、教育、婦女就業、農業及觀光等領域的雙邊合作，增進兩國人民福祉。

兩國元首也認為，台灣政府承諾鼓勵台灣企業赴史瓦濟蘭洽商及投資，史國政府則承諾，提供有意赴史國的台灣企業所需便利。蔡總統邀請恩史瓦帝三世再度訪問台灣，史王也欣然接受邀請。

贈勳儀式 美國、歐盟等大使也到場

當地時間十七日接受史王恩史瓦帝三世贈勳蔡總統儀式中，史國除內閣官員及國會議員到場外，包括美國駐史瓦濟蘭大使Lisa Peterson、歐盟駐史國大使、卡達駐史國大使等，也在場觀禮，顯示對史瓦濟蘭政府迎接蔡總統等一行的重視。而恩史瓦帝三世十幾位妻子中，也有七位特別出席贈勳儀式。