免疫療法搭配化療 肺癌存活時間多一倍

2018-04-18

藉藥物活化人體免疫系統 毒殺癌細胞

〔編譯劉宜庭、記者吳亮儀、林惠琴／綜合報導〕美國紐約大學波爾瑪特癌症中心胸腔腫瘤內科主任甘蒂（Leena Gandhi）的研究團隊，十六日在美國癌症研究協會年度會議上發表免疫檢查點抑制劑「吉舒達（Keytruda）」第三階段臨床試驗報告，顯示肺癌晚期患者進行傳統化學治療時，若搭配施打吉舒達，存活時間比只進行化療的肺癌病患可多出近一倍。研究成果已刊登於「新英格蘭醫學期刊」。

甘蒂指出，全球每年約有一百六十九萬人死於肺癌，其中八十五％為非小細胞肺癌患者。這是免疫系統療法首次顯示可大幅改善肺癌患者的存活率，可望在短期內成為相關治療的新標準。

研究團隊將六百一十六名來自全球十六個國家的醫學中心、三十四歲至八十四歲、非鱗狀細胞癌和非小細胞肺癌晚期患者隨機分組，三分之二接受化療搭配免疫治療，三分之一接受化療並施打安慰劑；化療使用「培美曲塞（pemetrexed）」、「卡鉑（carboplatin）」、「順鉑（cisplatin）」，免疫治療則使用默克藥廠生產的吉舒達。

國人十大癌症死因 肺癌曾多年居首位

結果顯示，相較於只進行化療的病患，免疫治療組能降低四十八％病況惡化或死亡的機會，但出現急性腎損傷風險卻高達五．二％（另一組僅○．五％）。

吉舒達則可透過重新活化人體免疫系統來毒殺癌細胞，此類免疫治療藥物還包括益伏（Yervoy）、保疾伏（Opdivo）等；但施打該類藥物年花費逾十萬美元（約兩百九十六萬台幣），也可能引起其他副作用。

健保研擬給付 適用藥物、癌症待確認

而肺癌更曾多年佔據國人十大癌症死因的第一名，我國去年約增一萬三千多名肺癌患者，至去年底有近六萬患者。健保署表示，今年已核定新藥預算二十五億，其中也包含癌症免疫療法，但適用藥物、癌症與給付方式，仍待討論確認。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，肺癌患者中，非小細胞肺癌占九成、其中約一半無法接受標靶治療，免疫療法可提供更多治療選擇。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志則指出，相較傳統化療，免疫治療是可降低嚴重副作用，但免疫治療是透過強化患者自身免疫功能攻擊癌細胞，也須注意可能延伸攻擊正常組織而有另一副作用。