美擬開新戰場 限制阿里業務

2018-04-18

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報引述知情人士透露，美國考慮對中國貿易加開新戰場，擬對阿里巴巴集團等指標中企，限制其在美國經營雲端計算及其他高科技服務商業務，以報復中國不公平強制亞馬遜和微軟等指標美國企業，得在中國設立合資公司，並向中企授權技術。

另美國國會已提出法案，建議加強美國外商投資委員會（CFIUS）職權；今後外資收購美企少數股權或設立合資企業，都將接受審查，美國國會最快在五月審查這項法案。

外傳美國貿易代表萊席爾考慮「同規模」報復中國不公平限制美企在當地營運，他將根據一九七四年「貿易法」第三○一條，指控中國在高科技服務領域不公平限制美企行為。

中國要求亞馬遜和微軟等美國雲端計算公司，得與中企成立合資公司，並向中企授權技術；若美企不配合，將不能在中國直接行銷其雲端計算服務或與客戶簽約，但阿里巴巴等中企卻可在美國不受限制營運。

「美國電信產業協會」全球政策部主任史萬森（K.C. Swanson）表示，由於限制太多，一些外企不願涉足中國雲端服務市場，但美國對外企參與本國市場卻毫無限制，這明顯涉及互惠問題。

此外，美國總統川普週一最新推文指控中國及俄羅斯，利用美國升息之際，大玩貶值貨幣的遊戲，這種行為令人無法接受；川普新推文又升高美中貿易緊張，卻與美國財政部甫公布的半年度匯率政策報告大不同，因該報告指美國主要貿易夥伴均無操縱匯率。