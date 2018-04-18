2018-04-18

記者鄒景雯／特稿

美國商務部週一對中國電信設備巨擘中興通訊使出殺手鐧，未來七年，禁止美國企業向中興出售關鍵技術與零組件，此舉被視為重挫了該公司與中國的5G發展進程。新一代信息技術產業，是「中國製造二○二五」十大重點領域之一，川普政府針對性的強力反制，對於台灣來說，事實上，也提醒了很多事情。

要徹底了解中國邁向強國的實際步驟，除了「中國製造二○二五」文本，更具體而微的，則是「中國製造二○二五重點領域技術路線圖」，其中針對創新的方向與路徑，做了更進一步的詳細分析與描繪，美國應是取得了相關內容，意識到中國這些年無所不用其極、競逐超前領先的事態嚴重，才下定決心，務必採取斷然手段。

為了執行「中國製造二○二五」計畫，中國一開始就建立了決策機制，他們先是成立了「國家製造強國建設領導小組」，統籌與協調全國的重大規劃，這個領導小組由國務院副總理馬凱擔任組長，辦公室設在工業和資訊化部，成員涵蓋發改委、科技部、財政部、教育部、商務部，甚至人民銀行、銀監會、證監會、保監會，所謂傾國家之力，落實建設「製造強國」的追蹤考核，就是這個單位所發動。

同時也設立了「製造強國建設戰略諮詢委員會」，做為前述領導小組的諮詢單位，這個委員會網羅了中國所選定的十大重點領域，例如包括信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備等的學者專家與企業家組成，專門針對中國的戰略需要、經濟命脈和國家安全的行業，進行緊跟世界技術前沿的研究，這裡所說的世界，很大部分當然是就美國而言。

諮詢委員會後來委託中國工程院，完成了從二○一五到二○二五，並展望二○三○年的技術路線圖，每個重點發展方向，都列了需求、目標、發展重點、應用示範、戰略支撐五個項目。這不打緊，為了因應市場變化，每兩年還經諮詢委員會修訂一次，並對全國公布，以資遵循，可以看出這個威權國家貫徹其強國政策的力度。

這套決策體系，美國必須了解，台灣何嘗不是。儘管我們的國家量體不同，不需要類比，但是絕對需要小而強的科技決策效率。相對於中國的領導小組，我們的「科技會報」又如何？相對於其諮詢委員會，我們的中經院等智庫又如何？

舉兩個例子，有一位科技界大老曾經私下抱怨，科技會報屢屢成為實務經驗不足的學者漫談，非常沒有意思。另有一位接受科技會報辦公室委託擔任研究案審查的學者反映，新的標案尚未開始，他就親耳聽聞公務員對某智庫就新研究案提前約定，感到非常詫異。這些待查事項，希望只是局部現象。

在高科技領域，台灣之於中國，在技術領先上，可不是弱國，政府系統在支援產業的能量上，可不可以做得更好？應該是個不該有懸念的問題。