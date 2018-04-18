關鍵技術零件被斷 中興毀滅性衝擊

2018-04-18

三成零件靠美企 5G夢恐受阻

〔記者高嘉和、張慧雯、卓怡君／綜合報導〕中國電信大廠之一的中興通訊（ＺＴＥ）遭美國斬斷其關鍵技術及零組件長達七年，野村證券示警，因美企零組件占其原物料總成本十％至十五％，中興通訊供應鏈恐因此中斷；中媒「第一財經」報導，中興通訊受此禁令影響主要是晶片領域，除高端智慧型手機恐延後推出外，最嚴重的是電信設備有高達二十五％至三十％零件仰賴美企供應，恐造成毀滅性打擊；新浪財經引述中金公司分析師觀點指出，若情勢惡化，可能影響未來中國5G網路的推進。

根據野村最新報告，截至二○一七年，美製零組件估占中興通訊原物料總成本的十％至十五％，因短期內難以找到替代零組件供應，若禁令執行七年，中興通訊供應鏈可能會因此中斷；華爾街知名投行Jefferies下調其評級，預測中興通訊今、明兩年營收將分別下降十三．五％及七．六％。

「第一財經」引述行業人士說法，「只要有一顆晶片被禁運，整個基地台就無法出貨；目前中興通訊基地台電路板上除了幾顆基帶晶片是自產的，通信設備上的一大堆晶片都看不到『國產』供應商的身影」；衝擊到中興通訊的美企供應鏈包括美光、高通、博通、微軟、英特爾等。

台股中的光通訊概念股，昨受到中興通訊事件影響最大，盤中一度重挫，又以砷化鎵族群跌幅較深。但法人認為，中興通訊早被調查多年，台廠早就避之唯恐不及，影響層面並不大；聯發科與中興通訊在物聯網NB-IoT（低功耗廣域技術）展開合作，目前相關晶片已進入量產，未來中興通訊得向其他非美系廠商採購，聯發科有機會受益，但聯發科不願發表評論。