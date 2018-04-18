黨政高層剖析共軍軍演：中國稻草人打法 分化台灣內部

2018-04-18

〔記者李欣芳、陳心瑜／台北報導〕蔡英文總統昨啟程訪問友邦史瓦濟蘭，中國今天將在台灣海峽泉州灣水域軍演。黨政人士昨表示，中國這一波動作其實是個稻草人打法，重點不在行政院長賴清德，而是對台灣內部的分化，在這樣操作性的議題出現後，台灣部分媒體、名嘴甚至政治人物的呼應說法，更看清楚這是一個「套路」。

黨政人士說，中國相關演習本身就是例行性的，演習前都會透過公告方式，告知民間演習警戒區的範圍，這次唯獨特殊的地方就是中方刻意用官方媒體發佈，且隱藏部分資訊，顯然是企圖製造輿論。

黨政人士說，政府其實一開始就很清楚這個中方的「套路」，這也是為何蔡總統日前召開國安高層會議時即做出提醒，呼籲國人針對媒體平台上各項未經主管機關證實的國安相關訊息，切勿輕信或過度揣測，也要求主管機關務必即時掌握，即時提供國人正確資訊。

這位人士指出，其實這一年來，世界各國針對「假訊息作戰」都已經視為重要國安問題。民主國家因新聞、網路與言論自由的關係，資訊的流通相對不設防，導致有心人士更容易針對這部份操作。

對於中國國台辦主任劉結一點名賴揆「就是個台獨」，賴清德昨參加「台灣自來水公司淡海新市鎮三．五萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮」時並未受訪，由發言人徐國勇代表發言。

徐國勇表示，兩岸和平對話，才是最好的機制，我們一再強調求同存異，陸委會也說中方這些動作、言語，無助於兩岸和平。徐國勇強調，台灣是一個主權獨立的國家、名字叫做中華民國，這是不會改變的立場。