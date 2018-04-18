史王親自接機 盛大傳統舞蹈迎賓

〔特派記者蘇永耀／墨巴本報導〕總統蔡英文昨日抵達史瓦濟蘭，這是蔡總統首度訪問非洲，專機經十三個小時又三十分鐘直飛史國，未過境其他國家；總統抵達後，史王恩史瓦帝三世親自接機，並以盛大的傳統舞蹈迎賓。
總統專機降落在史國新建的恩史瓦帝三世國際機場後，我駐史國大使陳經銓及史國禮賓官登機恭迎總統一行，恩史瓦帝三世並於迎機梯前等候蔡總統，接著兩國元首於受禮台，現場演奏兩國國歌，以及二十一響禮砲歡迎，恩史瓦帝三世也陪同總統檢閱儀隊及介紹兩國官員，史國並有盛大的傳統舞蹈迎賓。
兩國元首簽署聯合公報
而按照史瓦濟蘭的儀節，史王出席的場合，婦女必須著過膝長裙以示尊重，這次包括台灣訪問團成員也入境隨俗，在專機抵達前，府方人員並再度提醒，或以長沙龍代替。不過，習慣穿長褲的蔡總統，因為是國家元首，是唯一的例外。
蔡總統此次專程前往史瓦濟蘭，全程五天，在史國停留四天三夜；台史兩國關係密切，前總統李登輝、陳水扁、馬英九都曾出訪史瓦濟蘭，恩史瓦帝三世更十六度訪台。
蔡總統昨日搭乘華航專機啟程，在史國當地時間十七日下午抵達，史瓦濟蘭時差較台灣晚六小時。在機場歡迎儀式後，隨即在史王的王宮舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳、簽署聯合公報，蔡總統晚間並出席恩史瓦帝三世的國宴。