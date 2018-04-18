出訪史瓦濟蘭》總統要求國安團隊 緊盯周邊情勢

2018-04-18

〔特派記者蘇永耀、記者姚介修／綜合報導〕總統蔡英文昨天飛抵非洲友邦史瓦濟蘭，總統強調這次出訪的主軸「同心永固」，就是「兩國同心，邦誼永固」，她也要求國安團隊在出訪期間，務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變。

「隨時回報 做好應變」

蔡總統出訪前，在桃園機場特別重申，中共將在福建外海軍演，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務，她有信心，也有決心捍衛國家安全，請國人同胞放心。

總統專機起飛後，新竹空軍基地派出四架幻象二千戰機護航伴飛至恆春。

總統行前在機場談話指出，這次訪問，有兩個重要任務。第一，今年是史瓦濟蘭建國五十週年，也是史瓦濟蘭的國王恩史瓦帝三世五十歲的生日。她將出席難得的雙慶儀式，同時也慶祝台灣跟史瓦濟蘭建交五十週年。第二，這是她就任後第一次訪問非洲。全世界的每一個角落，都有很多正在打拚的台灣人，她要去慰勞大家的辛苦，也感謝大家在海外為台灣的努力跟付出。

總統重申，維持台海和平、穩定與繁榮的現狀，是政府責無旁貸的任務。我們有信心，也有決心捍衛國家的安全，請國人同胞放心。只有走出去，才有更大的空間。台灣，是世界的台灣，走出去，國家才有無限的未來。現在，我們就出發去拚外交。