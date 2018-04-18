司法話題》「看新聞才知審理進度」 小燈泡母發怒

2018-04-18

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院前天召開王景玉殺害女童「小燈泡」的延押庭，預計七月底前宣判，「小燈泡」母親王婉諭昨不滿表示，她身為被害人母親，竟是看新聞才知道審理進度，怒批︰「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」高院昨表示，先前開庭都有傳被害家屬王婉諭等人到庭，但她都不來，加上延押庭未規定要傳被害家屬，才未傳她；對於她的說法，高院覺得很無奈。

高院反擊︰傳她都不來

王婉諭是去年司改國是會議的委員之一，她稱看到新聞才知高院十六日召開王景玉的延押庭及審理進度，讓她「超不爽」，在臉書寫下「今天看到新聞，我終於又知道了本案的進度…司法制度，非常優秀的始終如一！從偵查庭到二審，都一貫保持著當事人得透過新聞，才知道訴訟進度的狀態…。」

她提出疑問︰「被害人在訴訟中的角色為何？即便司法院大張旗鼓地開了被害人訴訟參與的公聽會、記者會，熱烈地討論了被害人的各種權益，但…沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」

高院回應表示，先前每次開庭都有傳被害人母親王婉諭等人到庭，但她都不來，法院一直請告訴代理人要轉達，若希望勿與被告碰面，法院也會安排單獨庭期，但她都消極拒絕；十六日延押庭中，法官考量速審法第五條有被告延押次數規定，最遲八月二十日前必須審結，經和律師討論後，才初步擬訂七月底前宣判時程。

高院表示，延押庭只是程序上處理王景玉的延押問題，未傳喚證人、告訴人或提示證據；當天檢方也未出庭，合議庭希望下次審理庭時，王婉諭能到庭陳述意見。

王景玉前年當街揮刀殺害三歲女童「小燈泡」，一審去年五月判無期徒刑，七月上訴高院審理至今。