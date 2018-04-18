司法話題》陳鴻斌案 職務法庭5法官全辭

2018-04-18

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉騷擾女助理，日前改判罰薪一年，不用免職，引發譁然；陪席法官謝靜慧不滿，辭任職務法庭法官以明志，其他四名合議庭法官也跟著辭任，整個合議庭瞬間瓦解，史上首見。因職務法庭總共只有十二名法官，一下少了五名法官，恐增加其他人負擔，司法院現在「一個頭兩個大」！

合議庭唱空城 前所未見

司法院秘書長呂太郎昨指出，法官辭任茲事體大，得經過遴選委員會開會通過才算數，目前尚未定案；由於該五名法官為第二屆職務法庭法官，任期到今年十月，究竟要先准辭再重辦遴補，或是暫不准辭，等到十月再一併重新遴選，這個時間點很尷尬。

司院︰須經遴委會通過

呂太郎表示，遴選委員會如果准辭，該五名法官的案件將會分給其他法官審理，確實會造成負擔；另有司法院高層人士指出，法官能被選入職務法庭雖是種「榮譽」，但在現今氛圍之下，研判有臨補意願的法官「應該不多」。

謝靜慧於三八婦女節宣判當日下午就辭任，引來批評判決聲音不斷，受命法官陳志祥特地七度上媒體澄清，火卻越燒越旺；合議庭成員陳添喜先發難，接著郭瑞祥、林文舟、陳志祥跟進，集體辭任，合議庭頓時真空，前所未見。

職務法庭屬於任務編組，從各審級遴選出十二名法官，輪值三個法庭，公懲會委員長為法定審判長；陳鴻斌案判決後，司法院擬把職務法庭設在公懲會下，改為一級二審制，讓職務法庭常態化。